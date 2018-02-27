Başbakan Yıldırım: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, buna İran'ı da dahil edebiliriz Başbakan Yıldırım: 'Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, buna İran'ı da dahil edebiliriz; Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığın bir an önce giderilmesi için Rusya'nın da dahil olduğu ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların bazılarını rahatsız ettiğini de görüyoruz. Binlerce kilometre uzaktan bu bölgeye bu kadar ilgi duyulmasını da doğrusu anlamakta zorlanıyoruz.'