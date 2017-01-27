Başbakan Yıldırım: Türkiye üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de düzenlenen Şehircilik Şurası'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Türkiye'de 15 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Mazlumlara mağdurlara kucak açan ev sahipliği yapan bir ülke oldu Türkiye. Geçen 15 yılda dev yatırımları birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden ötekine başlıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü son olarak vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10.5 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz günden güne derinleşirken Türkiye art arda büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor. Bu mega projenin en önemli özelliği dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olmasıdır. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılına yetişecek olan köprünün iki kulesi arasındaki açıklık 2023 metre olacaktır. İnşallah bu yıl 18 Mart’ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz.

''ŞEHİRLERİMİZİ DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE YENİDEN İMAR EDECEĞİZ''

Şehirlerimiz büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dünyada artık sadece ülkeler değil şehirler de yarışıyor. Çevre ve şehirler bizlere ecdadımızdan bir emanettir. Şehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak daha güvenli şekilde yeniden imar edeceğiz. Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u (Diyarbakır) eskisinden çok daha güzel bir şekilde aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz.

''DİKEY MİMARİ YERİNE YATAY MİMARİYİ DAHA ÇOK TERCİH EDECEĞİZ''

Şehir insan içindir. Gençler büyükler yaşlılar engelliler için de şehrin yapısı dokusu çok ama çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz sadece beton yığınlarından oluimayacak ayrıca sosyal ihtiyaçların rahatça karşılanacağı mekanlara sahip olacaktır. Dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih edeceğiz teşvik edeceğiz.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖNÜLLÜ BİR DÖNÜŞÜME TABİ TUTULACAK''

3 milyar ağacı toprakla buluşturduk. Yeşillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu. Kentsel dönüşüm mecburi dönüşüm değil gönüllü bir dönüşüme tabi tutulacak. Vatandaşlara daha iyisini göstereceğiz. Yeşil alanıyla parklarıyla alışveriş merkezleriyle yaşam alanına dönüşmüş yeni güzel mahalleri ve güzel şehirleri yapmak için bu şuralarda ortaya konacak fikirleri de değerlendirmiş olacağız. Sur Diyarbakır'ın cazibe merkezidir.