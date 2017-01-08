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Başbakan Yıldırım, Türkmeneli TV'ye mülakat verdi: Türkiye'nin güvenliği Irak'tan başlar

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini ilk günden beri önemsediğini belirterek, 'Türkiye'nin güvenliği Irak'tan başlar. Irak güvenli hale gelmezse Türkiye de güvenli değil. Onun için terörle mücadelede bizim mutlaka birlikte hareket etmemiz lazım. Aksi halde bu mücadele beklenen başarıyı sağlayamayacak.' dedi.

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Irak'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Türkmeneli TV'ye verdiği mülakatta, Irak ziyaretinin çok verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.

Ziyaret kapsamında birçok görüşme yaptığını dile getiren Yıldırım, Türkmen sivil toplum örgütleri ve milletvekilleriyle dertleşme fırsatı da bulduğunu ifade etti.

Irak'ta devam eden istikrarsızlıktan, DEAŞ ve PKK terör örgütünün sebep olduğu sıkıntılardan en olumsuz etkilenenlerin Türkmenler olduğuna işaret eden Yıldırım, ziyaretinde, muhataplarına bütün bu konular da dahil Irak'ta tekrar tam olarak istikrarın sağlanması, yerlerinden yurtlarından edilen bütün Iraklıların geri dönmesi ve acıların sona ermesi için gerekli gayreti göstereceklerini söylediğini vurguladı.

"Herkesin sorumlu davranması lazım"

Türkmenlerin sorunlarına dikkati çeken Yıldırım, "Gençlerin eğitimleriyle ilgili sorunlar var, sağlık sorunları olanlar var, terör örgütünün zulmüne uğrayan kardeşlerimiz var. Bütün bunlara el birliğiyle Irak hükümetiyle beraber çözüm üreteceğiz. Amacımız, bu topraklarda yıllardan beri kardeşçe yaşayan değişik mezheplerden, değişik inançlardan insanların, bu farklılıklarının birbirlerini daha da yaklaştırmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta etnik kimlikleri ve mezhepleri ön plana çıkarmanın, yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu belirten Yıldırım, "Bu olduğu zaman meydana gelecek felaketin boyutunu insan düşünemiyor bile. Herkesin sorumlu davranması lazım." diye konuştu.

"Türkiye'nin güvenliği Irak'tan başlar"

Dini kanaat önderlerleriyle de görüştüğünü anlatan Yıldırım, "Keldaniler, Sünniler, Şiiler… Bunu memnuniyetle ifade edebilirim ki herkes bu konuda aynı düşünüyor, geçmişte yaşanan acıların artık sona ermesini istiyor." dedi.

Yıldırım, bu ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, "Türkiye baştan beri hep şunu söylüyor, 'Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın birliği, beraberliği bizim için çok önemlidir.' Türkiye'nin güvenliği Irak'tan başlar. Irak güvenli hale gelmezse Türkiye de güvenli değil. Onun için terörle mücadelede bizim mutlaka birlikte hareket etmemiz lazım. Aksi halde ne olacak? Bu mücadele, beklenen başarıyı sağlayamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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