Başbakan Yıldırım: Bu harekat mecburiyet sonucu yapıldı
Tuzla'da poliklinik açılışında konuşan Başbakan Yıldırım: '(Zeytin Dalı Harekatı) Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı.'
- AA
Tuzla'da poliklinik açılışında konuşan Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatı) Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı.
PKK, Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez." dedi.
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