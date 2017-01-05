Başbakan Yıldırım, Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı
Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı. Ayrıntılar geliyor...
Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı. Ayrıntılar geliyor...
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