Binali Yıldırım: Bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Valiler Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması ile ilgili olarak, "Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi." bilgisini veren Başbakan Yıldırım, "Son bir yılda teröre karşı, teröristlere karşı, 178'i büyük olmak üzere toplam 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Son iki yıl içerisinde terörle mücadelede muazzam bir uyum mevcuttur." şeklinde konuştu.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

Yıldırım, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bugün Suriye özelinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız ve tedbirlerimizi peşin olarak almak üzere sahadayız. Biz bölgede bir terör değil, barış kuşağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

IKBY'deki gayrimeşru referandum

Başbakan Yıldırım, IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili olarak da "Irak'taki bölgesel yönetimin bir oldubittiyle anlamsız bir şekilde attığı bu adım, Irak'ın mevcut statüsünü, toprak bütünlüğünü bozmakta, aynı zamanda da ulusal güvenliğimiz için bir tehlike oluşturmakta, bölgesel barışı da tehdit etmektedir. Bu terör oluşumlarıyla kol kola girenler, Irak'ın tüm kazanımlarını kaybetme olasılığını iyi hesap etmeliler." ifadelerini kullandı.

"Hata yapın ama hainlik yapmayın"

Valilere hitaben, Başbakan Yıldırım, "Bir tercih yapmak durumundasınız, iş mi yapacaksınız, yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var, hainliğe asla alan yok." dedi.