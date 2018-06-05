Başbakan Yıldırım: Gençlerimiz kendilerini terör maşası olarak kullananlara 24 Haziran'da ders verecek

Yıldırım, "Gençlerimiz kendilerini yıllardır terör maşası olarak kullananlara hak ettiği dersi 24 Haziran'da verecek." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da teröre karşı dimdik durmaktır, Yenikapı ruhunu yaşatmaktır, teröre geçit vermeyen Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır."

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye partisi olacağım, diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil'in emrine girdiler. 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, ondan sonra Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle bir şey."