Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih sizi bununla anacaktır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Ankara'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Ankara teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ankara 16 Nisan halk oylamasında yüzde 49 ile beklentilerimizin altında kalmıştı, inşallah yeni dönemde Ankara çok daha yüksek oranla AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne destek olacaktır. Türkiye yürürken AK Parti'nin Ankara'da yerinde saymasını asla kabul edemeyiz.

Ankara! 2019'da şöyle yeri göğü inletecek oranlarla AK Parti bayrağını en yükseğe dikmeye hazır mıyız? Ankara, 2019'da büyükşehri ile, ilçeleri ile yeni bir heyecanla mahalli idareler reformu yapmaya hazır mıyız? Ankara, Türkiye'nin başkentini heyecan bakımından, oy oranı bakımından AK Parti'nin de zirvesine çıkarmaya hazır mıyız?

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRAN RÜZGARI ESTİRİYOR"

Sizin bu heyecanınız, dostlarımızın yüreğini ferahlatırken, düşmanlarımızın yüreğine de korku salıyor. Rabbim bu ülkenin ve milletin huzuru, güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

Şimdi de kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da, ani Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şimdi de Afrin'de, İdlib'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor.

Kararı verdiğimiz anda önce ben sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Zaten sen yürümezsen, millet arkandan yürür mü? Beraber yürüyeceğiz. Siz 15 Temmuz'da çağrımıza, meydanlara yürüyerek bu cevabı verdiniz. Sadece Külliye'nin etrafında 29 şehidimiz oldu. 36 gazimiz oldu. O yürekler varya, 251 şehit, 2193 gazi bu FETÖ denilen alçağı ve onun izleyenlerine bu ülkeyi dar etti. F-16'lar, helikopterler, tank, top vardı. Ama İstiklal Marşı'nda ne diyor? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın...

"2 SABRİ TANIDIM..."

Dün akşam, bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz, 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla, alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve çok da cefakar bir eşi var. 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Salı günü, ayağının dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm, düşündüm, dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben. Birisi bu Sabri ayağı kesiliyor, diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. İnşallah ilahiyattan da bilişim, yazılım tahsili olurmuş görecekler. Şimdi de bu Sabri en sonunda, reisim kararı verdim, salı günü 47. operasyona gireceğiz, ayağımızı kestireceğiz. Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri kalkıyor diyor ki, gençlik şöyle, gençlik böyle.

Bu rüzgar kimi zaman meltem olur eser, kimi zaman da fırtına olur yıkar geçer. Ankara işte bu rüzgarın başladığı, sona erdiği yer olarak, istiklal ve istikbal mücadelemizin, 1920'den beri, 98 yıldır merkezidir.

Ankara, 2053 ve 2071 vizyonları için seferberlik ruhu ile çalışmaya var mıyız? Ankara'daki bu coşkunun diğer 80 vilayete de ulaşacağına inanıyorum. Biz de ak gençliğimizle, ak kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Bu yüreği, inşallah Mart 2019'a ardından Kasım 2019'a taşıyacağız. Türkiye, yeniden bu kutlu yürüyüşü adeta yenileme sürecine inşallah bu adımı farklı bir adımla atacak.

Bugün milletimiz bize kendisinin ve evlatlarının özgür ve müreffeh geleceğini gördüğü için böylesine güçlü bir destek veriyor. 1994 yılından beri milletimizin bizi sürekli sınadı. Hamdolsun, bu imtihanların hepsinden alnımızın akı ile çıktık ki bugünlere gelebildik. İBB Başkanlığı görevimizden haksız bir şekilde alınıp cezaevine gönderildiğimizde bizi on binler cezaevine uğurlamıştı. O gün bize sahip çıkanların gözünde şahit olduğum samimiyeti bugün gittiğimiz illerde bir kez daha müşahede ediyorum.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESMEK ZORUNDAYIZ"

Biz Türk milletinin bu desteğinden aldığımız güçle, karşımızdakilerin ne dediğine değil, kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor, bu doğrultuda da yürüyoruz. Bize husumet besleyenin, istikbalimizi tehdit edenin ne kimliğine ne cesaretine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz. Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhuletle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız. Asıl uygulamaya bakarız, asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Hem müzakere ederiz hem de operasyonlarımızı sürdürürüz. Bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. Obama döneminde hep aldatıldık. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız dedik.

"AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK"

Kendini bilmez teröristler bizim topraklarımıza oralardan roketler atarlarsa, şehitlerimiz olursa sabredemeyiz. 100'e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar. Olmayınca biz bir gece ansızın oraya girdik. Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi orada o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Biz oturmuyoruz orada ya. Bizim oralarda hevesimiz yok. Zaten şimdi PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler veya silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar.

Terör örgütleri desteklenmekten vazgeçilsin. Bunları biz söyledik. Biz Amerika'ya dedik ki, gel Rakka'ya beraber girelim. DEAŞ'a karşı beraber mücadele verelim. Siz terör örgütü PYD, YPG ile beraber hareket ederseniz, bir başka terör örgütü ile yok edilmez. Tarih sizi bununla anacaktır dedik kendilerine. Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar verilen eğitimler inkar edilmesin, bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Bunların hepsini biliyoruz. Bizim terör örgütlerinin her çeşidi ile baş edecek imkanımız var. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri ve personeli olmasın. Aynı şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya giden teröristler korunmasın, kollanmasın. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba niye teslim etmiyorlar, bunun hesabını versinler.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KONGRE KONUŞMASI

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasından satır başları:

Bizim siyasetten muradımız halkımızın hayır duasıdır rabbimizin rızasıdır. Bugün Cumhuriyetimimizin ve demokrasimizin kalbi ankaradayız sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız liderliğinde 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu solonu dolduran sevdasıyla coşkusuyla gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bu güne kadar 840 ilçe 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla coşkuyla bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz emin olun ki başka partilerin genel kongrelerinden daha da coşkulu. Onbinlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan miting gibi kongreler yapıyoruz. Bugün başkent Ankara'da sevdamızı büyütüyor davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

AK Parti bir zümrenin refahı için değil bütün Türkiye'nin selamati, refahı için siyaset yapıyor hizmet yapıyor. AK Parti'nin siyaseti topluma güven siyasetidir. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için yaptık gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir başarı millete aittir. Emeğimize alın terimize çaba ve gayretimize göre başarıyı bahşeden cenabı mevladır. Mevlamıza şükrediyoruz bugünleri gösterdiği için.

"Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık"

Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız,, AK Parti siyaseti refahın teminatıdır. 16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir kalkınmadır dedik ve bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasiyi adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Veasayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Daha yolun başında bir zümrenin değil Türkiye'nin milletin partisi olacağız dedik ve öyle olduk.

81 ilimize hizmet götürdük 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ankara, olağan kongremizde bu coşkunuz, bu heyecanınız Ankara'yı çok daha farklı bir yere taşıyor. Buna inanıyorum. 16 Nisan'da ortalamamızın altında netice alındıysa da şimdi, mart 2019'da, kasım 2019'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

BAŞBAKAN YILDIRIM DA KONGRE ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA YÖNELİK BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



AK Parti kalkınmanın adıdır. AK Parti denince hizmet akla gelir. Terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Bugün, aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmetlerimiz Afrin'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin. 1 terörist dahi kalmayacak. Eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Ancak, Mehmedimiz, kahramanlarımız şimdi orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara destek olmaktır. Zaman geldi, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra aramızda olacak. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz.

Millet, indi meydana alçaklara dersini verdi. Bayrağı indirmedi, ezanları dindirmediniz. Hepinizi bu duygularla, sevgi ile saygı ile selamlıyorum.