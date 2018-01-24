Başbakan Yıldırım: Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkışmasın

Nijer Başbakanı Brigi Rafini Türkiye'de. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından İki başbakan Çankaya Köşkü'nde, baş başa görüştü. Rafini'nin ziyareti Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yaptı. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuşan Yıldırım "Şu ana kadar 214 hedef vuruldu"dedi. "Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz" ifadesini kullanan Yıldırım şunları söyledi: "Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor. "

YUNANİSTAN'A YILDÖNÜMÜNDE KARDAK UYARISI

Kardak krizinin yıldönümü nedeniyle Yunanistan'ı uyaran Yıldırım, "Kardak'ta 1996'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin" dedi.

NİJER BAŞBAKANI: İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ ESKİYE DAYANIYOR

"İki ülke arasında çok eski ilişkiler" olduğunu dile getiren Nijer Başbakanı Brigi Rafini ise "Biz yol projesi ile birlikte bunu yeniden yaşatma arzusundayız. Bu yol bu bölgedeki halklara, kendi ürünlerini sunmak için daha yakın olmalarına fırsat verecek. Tıp eğitimi ya da eğitimi sağlamak için birbirlerine daha yakın olacak. Türk dostlarımız sözlerini tuttular. Fizibilite çalışmaları gerçekleşti. Afrin operasyonu ile ilgili bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer Devleti'nin terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer'de de Boko Haram'ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali'deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.