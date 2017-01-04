Başbakan Yıldırım: Yapılan çalışmalar terör örgütünü rahatsız ediyor

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden TESK ve TESKOMB heyetini kabulü öncesi, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale'de gerçekleştirilen toplu temel atma törenine telekonferansla bağlandı.

Diyarbakır'da, geçen aylarda kazılan çukurlar ve terör gruplarının tarumar etmesinin ardından tarihi Sur bölgesindeki tahribatı ortadan kaldırmak, Sur'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tekrar hayata döndürmek için proje başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, bu bağlamda, Dicle Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, Sur içinde yöresel mimariyle yapılacak konutlar ve Kırklar Tepesi Kentsel Tasarı ve Rekreasyon Projesi'nin temelinin atıldığını belirtti.

Yıldırım, söz konusu üç projenin toplam bedelinin 60 milyon lira olduğunu bildirdi. Projelerin bu yıl içinde tamamlanacağını dile getiren Yıldırım, Diyarbakır'la ilgili yapılacak çalışmaların bununla sınırlı olmadığını, ayrıca toplu konut projelerinin yapımının sürdüğünü ifade etti.

- "Yapılan çalışmalar terör örgütünü rahatsız ediyor"

Başbakan Yıldırım, altyapının tamamen yenilenmesi, yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması ve hak sahiplerinin uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesi için de hükümetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Ankara'dan Diyarbakırlı vatandaşlara selam gönderen Yıldırım, şöyle konuştu: "Yapılan bu çalışmalar elbette terör örgütünü rahatsız ediyor, bunu da biliyoruz. Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun, kardeş olsun. Düşmanlarımız sevinmesin. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette. Biri, üçü, beşi her koldan saldırıyor ama onların hesap edemediği bir şey var; o da bu milletin istiklal aşkı, memleket aşkı, bayrak aşkı. Bin yıllık bu topraklardaki birlikteliğimizi hiçbir şer güç bugüne kadar bozamadı, bundan sonra da bozamayacak. İnşallah bu badirelerden de çıkacağız."

Yıldırım, bölgenin süratle kayıplarını telafi edeceği ve geleceğe yönelik projelerle daha çok iş birliğini, kardeşlikleri, dostlukları daha fazla artıran, düşmanlıkları ortadan kaldıran bir anlayışla yola devam edeceklerini vurguladı.

Diyarbakır'a yönelik projelere işaret eden Yıldırım, Diyarbakır'ın yeniden ihyası, yeniden kalkınması ve terörün sebep olduğu tahribatların ortadan kaldırılması için başlatılan seferberlik, cazibe merkezi ve kalkınma projesi kapsamda ilk adımın atıldığına dikkati çekti.

- "Kardeşliğin en güzel örneği"

Binali Yıldırım, Diyarbakırlı vatandaşlara Ankara'dan selam gönderirken, "İşte bu, kardeşliğin en güzel örneğidir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olmuş, beraber olmuş, kaynaşmış güçlü Türkiye'ye evelallah kimse bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Başbakan Yıldırım'ın, üç ay önce gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretini hatırlattı.

Özhaseki, "Sayın Başbakanım, sizinle beraber geldiğimizde zaten birçok alanda temeller atmıştık. Bugün yine ikinci etap temelleri atıyoruz. İnşallah bir sene sürmeden, bütün bu temellerini attığımız yerlerin açılışını birlikte gelip yaparız. Sizinle geldiğimizde ne söz vermişsek o sözleri tek tek yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.