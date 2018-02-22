Başbakan Yıldırım, Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti
Başbakan Yıldırım, Yargıda Birlik Derneği üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Yargıda Birlik Derneği üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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