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Başbakan Yıldırım yarın Merkel ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, yarın Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, yarın Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere yarın Berlin'e günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

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