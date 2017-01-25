Başbakan Yıldırım: YSK, referandum tarihini bu hafta açıklayacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuştu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNULDU"

Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu" dedi.