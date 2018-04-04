Başbakan Yıldırım: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye genelinde tekli eğitime geçeceğiz
Başbakan Yıldırım, yurtdışı eğitim bursu programında konuşuyor. Başbakan Yıldırım, '2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye genelinde tekli eğitime geçeceğiz' dedi.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Üniversitelerimizin sayısıyla gurur duyuyoruz. Üniversite fazla diye bazıları ah-vah ediyor, 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var. Üniversitesinin de bir havası var, bu sayıları artırırsanız havası azalıyor' diyenler var. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyenlerdir."
"Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 15 yılda oldu."
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