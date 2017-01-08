Başbakan Yıldırım, Zerdik Dağı'nda peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor
Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdik Dağı'nda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.
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