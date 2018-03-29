Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım: Bosna Hersek 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer almıştır

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Başbakan Yıldırım, 'Bosna Hersek 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer almıştır' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA