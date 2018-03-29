Başbakan Yıldırım: Bosna Hersek 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer almıştır
Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Başbakan Yıldırım, 'Bosna Hersek 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer almıştır' dedi.
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