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Başbakan Yıldırım'a Adana'da sevgi seli

Mersin'deki Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılışına katılmak üzere Adana'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını kıldığı cami çıkışında vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

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Özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen Başbakan Binali Yıldırım, otobüsle cuma namazını kılacağı havalimanı yakınındaki camiye hareket etti. Yıldırım, Vali Mahmut Demirtaş, bazı bakanlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte cuma namazını kılacağı Bakımyurdu Caddesi'ndeki Hasan Gülek Camii'ne geldi.
 
Başbakan Yıldırım Cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında Adanalıların sevgi seliyle karşılaştı. Başbakan Yıldırım vatandaşları selamladıktan sonra "Referandumda 'evet' diyecek misiniz?" diye sordu. Vatandaşlardan "evet" cevabını alan Başbakan Yıldırım, "Evet, evet, evet" diyerek karşılık vererek referandum provası yaptı.
 
Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere Mersin'e hareket etti.

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