Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz'da yazılı izin isteyen FETÖ'cü teröriste sert tepki

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satır başları:

İZMİR TÜRKİYE'NİN BATISINDA AVRUPA'YA AÇILAN KAPISIDIR

Gelişmiş demokrasilerde toplumun bütün kesimleri, bütün paydaşlarını, memleketin temel sorunlarına, konularına duyarlı olması ve ülkeyi yönetenlere gerekli önerilerde bulunması, uyarılarda bulunması o ülkenin sağlıklı bir şekilde yol almasına, doğru işlerin doğru zamanda yapılmasına vesile olur. İzmir Türkiye'nin batısında, Avrupa'ya açılan kapısı. Ama İzmir aynı zamanda Anadolunun bir özeti. Bu salonda Anadolunun her köşesinden, mubarek vatan toprağının her köşesinden kardeşlerimiz var. Bizi buralara getiren daha iyi bir gelecek, daha güzel bir dünya, daha kardeşçe. Refah içinde yaşayacağımız bir dünya. Asıl bizim mücadele etmemiz gereken konu da bu. Peki bir insan doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffes ettiği bütün hatıralarının olduğu yeri bırakır gelir mi? Gelmez. Ama şartlar insanı mecbur tutar.

ONLARIN ENGELİ VATAN, BAYRAK SEVDASINI YOK EDEMEDİ

Biz Türk toplumu, Türkiye olarak tarihin hiçbir döneminde başka bir ülkenin esareti altına girmedik. O yüzden bayrağımıza, milletimize, ülkemize çok düşkünüz. Bu bizim özelliğimiz. Avrupa'da yaşananları hatırlayın. Bakın orada bakanlarımızı, milletvekillerimizi durdurdular. Kampanya yapılmasını engellediler, atlarıyla itleriyle üzerlerine gittiler. Bizim vatandaşımız ne yaptı? İnadına gitti sandıkları doldurdu. Cevabını sandıkta verdi. onların hiçbir engeli gönüllerindeki bayrak, Türkiye sevdasını yok edemedi korkutamadı. Bu kadar açık ve net.

İZMİR'E GELEN VATANDAŞ 1,5-2 YIL İÇİNDE İZMİRLİ OLUYOR

İzmir'e Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen vatandaşlarımız var. İzmir'deki Anadolu 1,5-2 sene içerisinde İzmirli oluyor. Kendini İzmir kimliğiyle özdeşleştiriyor. Bu çok önemli bir şey. İzmir aidiyeti gelişiyor. Tamam, memleketimizin farklı yer olması eyvallah. Ama İzmirlilik bilinci, İzmirlilik şuuru çok çabuk gelişiyor. Bazı illerde böyle değil. Almanya'da da böyle değil, İsveç'te böyle değil. Gidiyor "Ben Kulu'luyum" diyor. O toplumda asimile olmamak için kimliğini muhafaza ediyor. Türkiye'de bazı illerde bu olmuyor. Gittiği yerde memleketinin kimliğini özelliğini korumaya çalışıyor. Bulunduğu şehrin kendisini adeta yok edeceğini düşünüyor. İzmir'in farklı özelliği İzmir'e güç katıyor.

BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE HESABI OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Zeybek de, halay da, horon da bizimdir. Önemli olan bu farklılıkları birlikte kabul etmek, zenginlik olarak görmek ve buna göre yol almak. Ülkemizin ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yakından gördük. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Başka Türkiye yok, başka vatanımız yok. Bu vatanda, bu bayrak altında güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde hesabı kitabı olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Edirne'den Kars'a, Urfa'dan Sinop'a, Hakkari'den İzmir'e uzanan verimli topraklarıyla, zengin kaynaklarıyla önemli bir coğrafyadayız. Bu coğrafya tarihin her döneminde dinamik olmuştur. Biz kıtaları, medeniyetleri birbirine bağlıyouz. Bu zor bir iştir.

KAPİTALİST EKONOMİ İNSANI ÜRETİM ARACI OLARAK GÖRDÜ

En büyük gücümüz insan gücüdür. İnsan olmayan yerde hiçbir şey olmaz. 2008'den beri dünya bir kriz yaşıyor. Ve hala bu krizi atlatamadı bu dünya. Çünkü küresel sistem kapitalist ekonomi bakış açısı insanı ihmal etti. İnsanı üretim aracı olarak gördü. İnsanı finansman aracı olarak gördü. Ve sonunda geldiğimiz nokta gözyaşı, daha fazla ekonomik sıkıntı, dünyanın değişik bölgelerinde daha fazla problem. Biz o yüz den ne dedik? 15 yıl önce dedik ki, "insanı yücelt ki, devlet yücelsin, insanı yaşat ki, devlet yaşasın". Bu 619 yıl üç kıtada hüküm süren Osmanlı'nın kuruluş prensibidir. Herşey insanla başlar, insanla biter. İnsanın olmadığı yerde hayat olmaz, ticaret olmaz, siyaset olmaz, dernekler de olmaz, vakıflar da olmaz, hiç bir şey olmaz.