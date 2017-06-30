Başbakan Yıldırım: AB, 40 yıldır ilişkilerini sürdüren Türkiye'ye vize kolaylığı sağlamıyor

Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında düzenlenen ‘Türkiye-Macaristan İş Forumu’nda konuştu. Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Geçen yıl 15 Temmuz’da alçak bir darbe girişimi yaşadık. Bu darbe girişiminin amacı, Türkiye’nin demokrasisini yok etmek, geleceğini karartmaktı. Milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bu alçak darbe girişimini başarısızlığa uğrattık. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin gerçek dostlarının kimler olduğunu görmesine imkan sağladı. O gecenin aydınlığında biz gerçek dostlarımızı gördük onlardan bir tanesi de Macaristan’dı. Macaristan bu darbede Türkiye’nin yanında yer almış ve darbeyi en şiddetli şeklide kınamıştır. Bu tutumunuz Türk milleti tarafından takdirle karşılanmıştır, bu asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi ilişkilere işaret eden Yıldırım, "Ortak yönlerimizi bir avantaj olarak görmeli, bunu gelecekteki ilişkilerimizin inşası için kullanmalıyız. 2013’te Cumhurbaşkanımızın Macaristan’a yaptığı ziyaret sonra ilişkilerde ciddi bir hareketlenme oldu. 5 milyar dolarlık bir hedef konmuştu, ancak bu hedefin yarısındayız. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Yapacak çok işimiz var. Bunun için iki ülkede de müsait. Teşvikler gayet ilgi çekici. Türkiye’de son bir yıl içinde yeni uygulamaya giren yapılacak yatırımın türüne göre özel, süper, bölgesel teşvikler var. Bütün bu teşvik sistemlerini en iyi şekilde gerek Türk gerekse Macar yatırımcılarımızın değerlendirmesini bekliyoruz. Bizim yapmamız gereken, sizin işinizi kolaylaştırmak ve önünüzdeki engelleri kaldırmak. Ondan sonrası size kalmış, biz ticareti yapacak değiliz. Hayatı size kolaylaştırmak bizim birinci derece görevimiz" diye konuştu.

"Vizelerde sıkıntı var Sayın Başbakan"

Ticaretin artması için ulaşım ve değişimin her şeyin başında geldiğini anlatan Yıldırım, "Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan. Vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım. Sadece havayolunun, karayolunun bağlantıların kolay olması yetmiyor, tabii insanların da seyahatini kolaylaştıracak tedbirler lazım. Tabii Avrupa Birliği, Schengen bunlar anlaşılabilir ama biz ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım. Esasen AB ile tam üyelik müzakereleri yapıp da vize muafiyeti kolaylığı olmayan tek ülke Türkiye, bu da AB’nin ayıbı. Daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, Türkiye’ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Bir hakkı teslim etmemiz lazım, Macaristan AB üyeliği konusunda her türlü baskıya, dirence rağmen hep yapıcı davrandı, Türkiye’nin yanında daima yer aldı" dedi.

Macaristan’da Türk yatırımcıların belirli alanlarda yatırım yaptığını anlatan Yıldırım, 500’ün üzerinde firmanın olduğunu ve 40 civarında Macar yatırımcının Türkiye’de olduğunu ifade etti. Afrika’ya açılım toplantısından sonra bazı gelişmelerin olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldırım, "Türkiye’den Afrika’ya 44 noktaya doğrudan uçuş var. Altyapı çok müsait, imkanlar güzel. Bundan sonra yapılması gereken iş aleminin bir araya gelerek potansiyeli keşfetmesi" şeklinde konuştu.

"Sınamaları fırsata çevirecek günler uzak değil"

Taşımacılıkla ilgili sıkıntıların ortadan kaldırılması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Sınamaları fırsata çevirecek günler uzak değil. Bu fırsatları ortaya çıkarmanın yolu ise sadece ikili düzeyde değil bölgesel düzeyde de işbirliği yapmaktan geçiyor. İlişkilerde verimli sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu bulaşmanın sonrasında Türk-Macar yatırımcıların yeni bir atılım içerisine gireceklerine inanıyorum. Biz de bir laf var, sizde de var sanırım, cebimde çok alma var, yani gelin devlet, özel sektör olarak el ele verelim. Bu almaları daha da çoğaltalım. Ekonomik ilişkilerimizin hedeflenen düzeye çıkmasında somut yeni işbirliklerine ve ortaklıklarına yönelmesini bekliyoruz. Türkiye-Macaristan ilişkilerini yatırımcılarımızın gayreti ile çok daha ilerleyecektir. Bu sene ticarette ciddi bir canlanmayı görüyoruz. Turizm için aynı şeyi söyleyemiyorum, ilk dört ayın rakamları bir önceki yılın altında gerçekleşti, bunun nedenleri üzerinde durmamız gerekiyor. Halbuki turizmde potansiyel Türkiye ve Macaristan’da çok. İki ülke haklarının birbirlerini daha çok tanımaları, dostluğun ve arkadaşlıkların çok daha gelişmesine katkı sağlayan bir faydası var, bunu da dikkate almamız gerekiyor. O yüzden turizm alanında çalışan firmaların formüller geliştirmesinde fayda var" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bölgede istikrar adası olmaya devam edecek"

Yıldırım, Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyla sadece Balkanlar değil, Avrupa Birliği’nin güvenliğini de bir anlamda temin eden bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgede istikrar adası olmaya devam edecek, bir yandan da ekonomisini büyütmek için gereken atılımları yapacaktır. Bütün bunları yaparken gerçek dostlarıyla ilişkilerini çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Kültürel bakımdan da ilişkilerimiz var. Ayrıca, Macaristan ile eğitim, bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme konularında da büyük potansiyele sahibiz" dedi.

Türkiye’nin Macaristan ile eğitim, bilim, teknoloji alanında işbirliğini imkanlarının mevcut olduğunu anlatan Yıldırım, tarımın bir diğer işbirliği alanı olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "10 Bakanın 6’sı burada, yani bu ziyaretin önemini anlatmaya çalışıyorum. Bakanlar Kurulunun yarısından fazlası Sayın Başbakanla beraber" diye konuştu.

"Türk ve Macarların birlikte ortak işlere imza atmasını istiyoruz"

Macar iş adamlarına Türkiye’ye yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye’ye gelin gücü ve potansiyeli birlikte keşfedelim. Türk ve Macarların birlikte ortak işlere imza atmasını istiyoruz. Bizim dostumuz Macarlar, Macarların dostu Türklerdir. Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar’da Türkiye ve Macar şirketlerinin önünde önemli fırsatlar var" dedi.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ilgili bürokratlar ve iş adamları katıldı.