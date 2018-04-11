Başbakan Yıldırım'dan, Aliyev'e tebrik telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Azerbaycan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.