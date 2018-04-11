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Başbakan Yıldırım'dan, Aliyev'e tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti

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Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Azerbaycan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir” denildi.

 

 

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