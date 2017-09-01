Başbakan Yıldırım'dan 'Arakan' açıklaması: Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım

Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını İstanbul'da Süleymaniye Camii'nde kıldı. Başbakan Yıldırım'a Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Başbakan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bayramın kırgınlıkları gidermek için bir vesile olduğunu söyleyen Başbakan, "Kırgınlıkları gidersinler kucaklaşsınlar. Birliğimizi beraberliğimizi arttırsınlar. Bu bayramda sınır kapılarında yurdun çeşitli yerlerinde ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden. Bu uğurda mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Başbakan'dan tatile gidenlere uyarı

Tatile giden vatandaşları yollarda trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Başbakan Yıldırım, "Allah birliğimizi daim eylesin. Dünyanın her bir yanında bugünü bayram olarak geçiremeyen tüm Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Tatile gidenlere söyleyeceğimiz bir şey var. Siz siz olun yollarda kurallara uyun sevincinin üzüntüye dönüşmesin. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Kurallara uyarsanız sağ salim sevdiklerinize ulaşırız" şeklinde konuştu.

Arakan'daki olayların hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Arakan'daki katliam yeni değil, yıllardan beri Müslüman oldukları için katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda şimdi olduğu gibi şiddet artıyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Bir araya gelip ah vah ne kadar kötü gibi kınamak gibi değil bizatihi bu şiddete katliama sebep olan yönetime daha etkin tedbirler getirmesi lazım. Aksi halde BM’nin güvenirliği sorgulanır hale geldi. Daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir. Uluslararası toplumun daha aktif olmalı farklı muameleyi terk etmesi lazım. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de bir anda insani yardımları yaparken bir yandan da bu zulmün durdurulması ve oradaki dindaşlarımızın üzerindeki baskıların kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütmektedir" ifadelerini kullandı.