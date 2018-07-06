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Başbakan Yıldırım'dan Başbağlar Katliamı şehitleri anması

Başbakan Binali Yıldırım, 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canın acısının hala yürekleri yaktığını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

  • star.com.tr
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Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:
 
 

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