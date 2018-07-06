Başbakan Yıldırım'dan Başbağlar Katliamı şehitleri anması
Başbakan Binali Yıldırım, 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canın acısının hala yürekleri yaktığını belirterek, şehitleri rahmetle andı.
- star.com.tr
Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:
"25 yıl önce bugün bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hâlâ yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) July 5, 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.