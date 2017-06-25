Başbakan Yıldırım'dan birlik ve kardeşlik mesajı

Yıldırım, bayram namazını Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde köy sakinleri ve komşularıyla kıldı.

Cemaatle bayramlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, bayramı bu yıl doğduğu, büyüdüğü köyünde köylüleri ve komşularıyla geçirdiğini söyledi.

Bayramların kardeşliğin, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı günler olduğunu belirten Yıldırım, "İnşallah bu bayram da ülkemizin, milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine, tüm İslam aleminin kardeşliğine vesile olur. Ülkemizin birliği, beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını ortaya koyan, sınırda, dağlarda, bayırlarda ülkenin güvenliği için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin duası onlarla beraber." diye konuştu.

Yıldırım, bayramda insanların memleketlerine gittiğini, büyüklerini, ölmüşlerini ziyaret ettiğini, bu gidiş ve gelişlerde hiç arzu edilmeyen trafik kazalarının meydana geldiğini kaydetti.

Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulunan Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Hızlı gitmenize gerek yok. Hızlı gitmek ile yavaş gitmek arasında bir ömür kadar fark var. Sizlerin sevdiklerinize sağ salim kavuşmanız öncelikli beklentimizdir. Bu bakımdan dostlarımızı, eşimizi, akrabalarımız üzmemek için lütfen yola çıkarken dinlenmiş olarak, yorulduğunuzda ara vermek suretiyle seyahatinizi tamamlayın." ifadelerini kullandı.

- "Ramazan Bayramı'nın milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

Yıldırım, bayramı köyünde komşularıyla, köylüleriyle idrak etmesinin gençlere örnek olmasının önem arzettiğine dikkatini çekerek, geçmişini bilemeyenin geleceğini inşa edemeyeceğini vurguladı.

Vatanın her köşesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak, birlik ve beraberliği sağlamlaştıracak her türlü çalışmayı birlikte yapmak gerektiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'nin hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını, daha çok çalışarak, birliği, kardeşliği daha da sağlamlaştırarak, farklılıkları değil, ortak yönleri ön plana çıkararak, farklılıkları zenginlik olarak görüp o şekilde hareket ederek sağlayacağız. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı'nın milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Nice bayramlara birlik ve huzur içinde ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

Başbakan Binali Yıldırım, vatan ve millet için hayatını ortaya koyan bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömür diledi.

Yıldırım, daha sonra kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı.