Başbakan Binali Yıldırım Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmeyeceğini açıkladı

Başbakan Yıldırım'dan Cenevre açıklaması

Meclis'teki Anayasa görüşmelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'de devam eden Kıbrıs Müzakereleri'ne katılmayacağını açıkladı. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada 'Şu anda TBMM'deki anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri daha önemli' dedi.

Cenevre'de tarihi zirve: Türkiye, Kıbrıs için şartlarını açıkladı

Adada birleşmenin sağlanması için garantör ülkelerden biri olan Türkiye adına ilk gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’nin garantörlük hakkı için ince bir açılım yaparken bundan vazgeçilmeyeceği mesajını verdi.