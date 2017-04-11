Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Bozkurt'a bir tepki daha: Alçak, sen kim oluyorsun

Başbakan Binali Yıldırım İzmir Buca'da halka hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu Türkiye'nin geleceğinin kararının verileceği bir oylamadır. Hangi partiye gönül verirseniz verin, gün memleketin geleceğinin günüdür. Türkiye'nin büyük hedeflerine sahip çıkmaya hazır mısın İzmir? Pazar günü sandıkları evetle doldurup taşıracak mısınız? Buca, İzmir'de rekor kırmaya hazır mı? Özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi esas alan bir sivil anayasayla, milletin yaptığı bir anayasayla yolumuza devam edeceğiz. Darbeler anayasasından artık kurtulma vakti geldi. Milletine güvenmeyen, kararını beğenmeyen köhnemiş zihniyetler artık tarihe gömülecek ve bundan sonra her kararın sahibi millet olacak.

16 NİSAN'DA YATIRIMCININ GÖZ BEBEĞİ TÜRKİYE OLACAK

Geçmişte yaptığımız gibi 16 Nisan sonrası da reform üzerine reformlar yapacağız. Ekonomimiz şaha kalkacak, istikrara evet diyen Türkiye yatırımcıların gözbebeği olacak. Büyük projelerimiz bir bir hayata geçecek. Dünyada çok büyük bir kriz var. Yaprak kıpırdamıyor. Ama Türkiye dünyanın en büyük projelerini yapıyor.

ÇİĞLİ'DEN NARLIDERE'YE 6 DAKİKADA GEÇECEKSİNİZ

Türkiye'nin en modern havalimanını İzmir'e kazandırdık. Çandarlı Limanı'nı yaptık. Ve şimdi Körfeze köprü ve tünel yapıyoruz, İzmir'in mega projesini yapıyoruz. Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçeceksiniz. Buca'nın günden güne artan bir trafik sorunu olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Unutmayın bu işler belediyelerle olmasılazım. Ama belediyeler bu işlerin altından kalkması için iş yapması lazım iş. Oraya buraya gidip, başka şehirlerde kitap satmakla, seyahat yapmakla bu iş olmaz.

İZMİR'İN EN BÜYÜK HASTANESİNİ BUCA'YA YAPIYORUZ

Hiç merak etmeyin, onlar çözmezse çözecekler var inşallah. Buca'ya çok güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz. Tınaztepe'ye çok büyük bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bin beşyüz yataklı. İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz. 16 Nisan güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır.

BUNLAR TEK DİKİLİ AĞACI YOK! BUNLARDA ALINTERİ YOK!

Kılıçdaroğlu her şeye inat. Hiçbir şeyi yaptırmam diyor. Biz yaparız deyince yaparız. Bunlar hayırdan başka bir şeyi bilmezler. Her güzel işin karşısında hayır demekten başka bir şey bilmezler. Bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir damla alınterleri yok. Bütün baskıların, yasakların arkasında bunlar var. Bunların hayatları yalan dolan.

DUY BURAYI KILIÇDAROĞLU! SEN DE EVET VER ÇIKMAZDAN KURTUL

17 Nisan'dan itibaren mallarınıza el konacak diyor. İnanıyor musunuz? Duy burayı Kılıçdaroğlu. Sen de evet ver bu çıkmazdan kurtul. Başka çaresi yok. 82'de hayır verdiğini söylüyor. Darbecilerin yaptığı anayasaya hayır verdiğini söylüyor. Peki orada karşı çıktıysan darbecilere, şimdi darbe anayasasını değiştiriyoruz, sana yakışan evet vermektir. Senin dediğini yapıyoruz.

PKK EVET ÇIKARSA BİTERİZ DİYOR! EVET ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ

Milliyetçi-ülkücü kardeşlerimizle bu anayasayı görüştük, Meclis'ten geçirdik sizin karşısınıza getirdik. Şimdi siz 16 Nisan'da gereğini yapacak mısınız? Buca tarih yazmaya hazır mısın? Bu değişikliğe kim hayır diyor? Buna dikkat etmek lazım. İşin doğrusunu bulmak için buna dikkat edin. PKK hayır diyor. Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü hayır diyor. PKK ne diyor: Aman hayır verin, yoksa evet çıkarsa biz biteceğiz... Evet çıkacak siz de biteceksiniz.