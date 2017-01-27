Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde: 54 milyon TL kaynak ayırıyoruz

Başbakan Yıldırım, GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na katıldı. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen lansmanda, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da yer aldı. Tanıtım programında hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin çalışkan ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Projeden beklentimiz büyük. Proje vesilesiyle gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi ve katılımı artacak. Kültür ve sanatla dağarcığını zenginleştiren, kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Terörü yok etmek istiyorsak her türlü ayrışmayı yok etmek istiyorsak daha fazla bu konulara kafa yormamız gerekiyor. Bu ülke sadece alt yapı tesisleriyle gelişmiyor. Bütün maddi kalkınma adımlarını atarız; ama insan kalitesini, insan kaynağını yükseltemezsek kurduğumuz yapılar er ya da geç atıl kalır. İşlemez hale gelir" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ KÜLTÜR SANATIN ÇEŞİTLİ DALLARINA KAFA YORMAYA DAVET EDİYORUM"

GENÇDES'in gençlere destek projesi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, projeyle ilgili şöyle konuştu: "Gençlerimiz, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremedikleri projeleri hayata geçirecek. Biz hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. 2017 yılında 54 milyon Türk Lirası tutarında kaynak ayırıyoruz. Gençlerimizi, kültür ve sanatın çeşitli dallarına kafa yormaya davet ediyorum. Gençlerimizin hem bilgili hem donanımlı yetişsinler istiyoruz. Biz gençlerimizin insani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinden iyiye ve güzele yönelsinler istiyoruz. 15 yıldır gerçekleştirilen projelerle gençlerimizin yolunu açmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana gençlerimize destek olmak için her alanda büyük bir gayret içerisindeyiz"