Başbakan Yıldırım'dan hicri yeni yıl mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak müstesna bir yolculuktur." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.