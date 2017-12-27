Başbakan Yıldırım: KHK'nın dilinde bir şey yok, düzeltme yapılmayacak
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde soruları yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili sözlerine yanıt verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gideceği Suudi Arabistan öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, bir gazetecinin sivilllere yargı zırhı sağlayan KHK düzenlemesiyle ilgili Abdullah Gül'ün ''KHK'nin dilinin muğlak'' olduğu yönündeki eleştirilerini sorması üzerine, "KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" diye yanıt verdi.
''MESELE BU KADAR NETTİR''
''Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.