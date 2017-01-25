Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e tebrik mesajı
Başbakan Yıldırım, Birleşik Rusya Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Medvedev'e tebrik mesajı gönderdi.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Rusya Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilen Medvedev'e tebrik mesajı göndererek, kendisini kutladı.
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