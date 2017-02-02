Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e: FETÖ'cüleri iade edin, Türk seçmeni küstürmeyin

Yıldırım, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbette, Almanya'dan sığıma isteyen FETÖ'cülerin, askerlerin iadesinin Merkel'le konuşulacak en onemli konulardan biri olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Ana konulardan bir tanesi. Bir kere Almanya'da var olan devam eden Türkiye aleyhtarı, Türkiye'ye karşı husumet içeren; gerek medyada, gerek siyasi platformda faaliyetler görüşmenin ana konularından biri olacak. Türkiye'nin sürekli bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin dönüp kendilerine bakmaları lazım. Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılanma talebi var. Onlara sorduğumuzda 'Bu yargının işi, biz karışmayız' diyenler, Türkiye'nin darbe sonrası yaptıklarına karışma hakkını bal gibi kendilerinde görüyorlar. Bu çok gülünç bir durumdur. Dolayısıyla Almanya gibi AB'nin temel taşını teşkil eden, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortağı olan bir ülkenin, ezeli dostu bir ülkenin bu ikircikli duruma artık bir son vermesi gerekir. Sayın Merkel bu konuda hem bizimle hem cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapacak. Ne yazık ki bölücü terör örgütü, şimdilerde de FETÖ terör örgütü Alman kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olarak yoğun gayret göstermektedir. Bu Türkiye-Almanya dostluğuna zarar vermektedir. Bu bakımdan daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum."

Yıldırım, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün çoğunun ayni zamanda 'Almanya seçmeni' olduğunu da hatırlatarak, "Yani bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer yerde asli unsurları, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi de göz ardı etmemek, onları mutsuz etmemek lazım" dedi.