Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım'dan milletvekillerine "Anayasa" teşekkürü

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

  • ANKARA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından, milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda konuşan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterilen performans nedeniyle, milletvekillerine teşekkür etti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA