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Başbakan Yıldırım'dan "Noel" mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutlayarak, "Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere, farklı inanç ve fikirlere ev sahipliği yapmış olan ülkemizde yüzyıllardır devam eden hoşgörü ortamı, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik türlü saldırılara rağmen bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Noel Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve barış dolu günlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 
 

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