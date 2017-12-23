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Başbakan Yıldırım'dan Noel mesajı

Başbakan Yıldırım, yayınladığı mesajla Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 'Noel Bayramı'nı kutladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Başbakan Yıldırım, yayınladığı mesajla Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların "Noel Bayramı"nı kutladı.
 
Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutluyor, Noel'in bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

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