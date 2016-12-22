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Başbakan Yıldırım'dan, Rusya Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından elçiliği ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

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Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nin kardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine gitti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan Yıldırım'ı büyükelçilikte Rus yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Karlov'un resminin bulunduğu kürsüye karanfil bıraktı.

Yıldırım, elçilikte açılan taziye defterine şunları yazdı:

"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'u elim bir terör saldırısında yitirmenin acısını yürekten hissediyorum. Bu alçak suikast ile Türkiye ve Rusya arasındaki kapsamlı ilişkileri ve iki millet arasındaki beşeri köprüleri yıkmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak, suçlular tek tek tespit edilip layık oldukları cezaya çarptırılacaktır. Müstesna bir dönemde, başarı ile yürüttüğü görevi süresince Rusya ile ilişkilerimize büyük katkılarda bulunan Karlov, artık Türk-Rus dostluğunun ebedi simgesi olmuştur. Acımız derin. Türkiye ve Rusya iş birliğini, halkımızın ortak çıkar ve beklentileri doğrultusunda geliştirme azim ve kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Şahsım, hükümetim ve Türk milleti adına başta Büyükelçi Karlov'un değerli ailesi ve yakınları olmak üzere tüm dost Rus halkı ve hükümetine en kalbi taziyelerimi sunuyorum."

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