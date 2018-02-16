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Başbakan Yıldırım'dan taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, ABD'de okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pence'e taziye mesajı gönderdi.

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Başbakan Yıldırım, ABD'de okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pence'e taziye mesajı gönderdi.

 

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