Başbakan Yıldırım: Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor

Tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada "Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili "Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor." açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE

Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım 'Dünya ne kadar endişeli ise Türkiye de o kadar endişelidir' dedi.



BAHÇELİ İLE ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

Kuzey Irak'taki referanduma da değinen Başbakan Yıldırım 'MHP lideri Devlet Bahçeli ile aramızda görüş ayrılığı yok. Referandum vahim ve kesinlikle yapılmamalıdır' ifadelerini kullandı.