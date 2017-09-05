Başbakan Yıldırım: Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor
Başbakan Yıldırım: 'Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor' dedi. Başbakan 'Tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili 'Çalışmalar devam ediyor' dedi.
Tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada "Çalışmalar devam ediyor" dedi.
Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili "Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor." açıklamasında bulundu.
KUZEY KORE
Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım 'Dünya ne kadar endişeli ise Türkiye de o kadar endişelidir' dedi.
BAHÇELİ İLE ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK
Kuzey Irak'taki referanduma da değinen Başbakan Yıldırım 'MHP lideri Devlet Bahçeli ile aramızda görüş ayrılığı yok. Referandum vahim ve kesinlikle yapılmamalıdır' ifadelerini kullandı.
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