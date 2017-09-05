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Başbakan Binali Yıldırım'dan tek tip kıyafet açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ mensubu teröristlere tek tip elbise uygulaması ile ilgili 'Çalışmalar devam ediyor' dedi.

  • İHA
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TBMM’de düzenlenen adli yıl açılış resepsiyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. FETÖ mensubu teröristlere tek tip elbise giydirilmesiyle ilgili sürece ilişkin, “Mahkumlara kıyafetle ilgili henüz çalışma bitmedi” açıklamasında bulunan Binali Yıldırım, vatandaşlıktan çıkartma sürecine ilişkin ise, “3 aylık sureden sonra otomatik vatandaşlıktan çıkma diye bir şey yok. Eğer bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olacak. Alınmasa o süre devam edecek” dedi. 

“İlk Bakanlar Kurulu toplantısında gelir mi?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Yıldırım, “Onlar tek tek ele alınıp değerlendirilecek. Hukuken Türkiye’ye getirisine, götürüsüne, neticede bu vatandaşlıktan çıkartmakla işledikleri suçun üzerlerine atılı suçtan dolayı lehlerine bir durum ortaya çıkıyorsa ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. Hukuki açıdan hepsinin dosyası incelenmesi lazım” diye konuştu.

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