Başbakan Yıldırım'ın Belarus gezisinde hedef ekonomik iş birliği

Başbakan Binali Yıldırım'ın, iş adamlarının da katılımıyla gerçekleştirdiği Belarus ziyaretinde, iki ülke arasındaki üst düzey siyasi ilişkilerin ekonomik alana da güçlü şekilde yansıtılması hedefleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın, Minsk'te bugün yapacağı siyasi görüşmelerin ardından yarın düzenlenecek iş forumuna da katılması planlanıyor. Yıldırım, iki ülkeden yatırımcılarla ekonomik iş birliğini geliştirmek ve yatırımları karşılıklı artırmak amacıyla değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da gerçekleştirdiği ziyaret sonrası iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış, Türk müteahhitlerin Belarus'ta üstlendiği inşaat projelerinin sayısı artmıştı. Belarus'ta Türk girişimcilerin inşaat faaliyetleri dahil toplam 2,3 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor.

Türkiye'nin bu ülkeyle 2013'te yaklaşık 490 milyon dolar olan dış ticaret hacmi beş yılda yüzde 23,5 artarak 2017'de 605,3 milyon doları geçti.

Son yıllarda önemi hızla artan Belarus, Avrasya Ekonomik Birliğinin üyesi ve Avrupa'ya açılan önemli kapılardan biri olması nedeniyle birçok ülkenin yatırım ve ticaret açısından ilgisini çekiyor.

Tarım, otomotiv sanayisi, kimya ve petrokimya, metalurji, tekstil, makine, gıda sanayisi, ağaç işleme ve mobilya, ilaç endüstrisi, otomobil yedek parçası, buzdolabı ve soğutucu ekipmanlar, sentetik iplik imalatında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Belarus, gıda ve tarım ürünleri ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını kendi üretimiyle karşılıyor. Ülkede, geleneksel sektörlerin yanı sıra bilgi teknolojileri ve bilişim sektörü de büyük gelişme kaydederken, dünya genelinde çok yaygın kullanılan Viber, 100 milyondan fazla abonesi bulunan World of Tanks, birçok uygulama ve online platform bu ülkede geliştirildi.

Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Ali Rıza Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Belarus arasındaki siyasi ilişkilerin çok üst düzeyde olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde bu iş birliğinin ekonomik alana da yansıtılmasının hedeflendiğini belirten Arslan, ekonomik ilişkilerin yeni bir seviyeye çıkarılmasının temel hedefleri olduğunu bildirdi.

Arslan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1995'ten itibaren genel olarak yükselen bir seyir izlediğine işaret ederek, "2016'da karşılıklı ticaretimiz 460,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Global ve bölgesel ekonomik ve siyasi dalgalanmaların etkisiyle geçtiğimiz yıllarda zaman zaman düşüşler yaşansa da önümüzdeki dönemde ikili ticarette artış eğiliminin devam etmesini ve birkaç yıl içinde ülkelerimiz arasındaki ticaretin cumhurbaşkanlarımızın temasları sırasında dile getirilen 1 milyar dolara yükselmesini temenni ediyoruz. Nitekim, geçen yıl ticaret hacmimiz 2016 yılına göre yüzde 31,6 artarak yaklaşık 605,4 milyon dolara yükselmiştir. Bu tempoyu koruyabilirsek, 4-5 yılda belirlenen hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının Belarus'ta bugüne kadar toplam tutarı 920 milyon doları aşan 45'ten fazla proje üstlendiğini ifade eden Arslan, ülkenin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Arslan, Türk firmaları için Belarus'ta otomotiv sanayisi, ağaç işleme ve mobilya üretimi, tekstil ve hazır giyim, makine imalatı, perakende ticaret, bankacılık ve finansal hizmetler, inşaat malzemeleri üretimiyle turizm ve otel işletmeciliğinin potansiyel teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye gerekse Belarus belirtilen sektörlerde büyük tecrübeye sahiptir. Bu sayede karşılıklı yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi daha kolay hale gelmektedir. Ayrıca, ortak yatırımlardan bahsederken, Türkiye'de de yatırım projelerinin hayata geçirilmesi olanaklarını dikkate almak gerekmektedir. Türkiye'de yapılacak yatırımlar Belarus işletmelerine AB, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına kolay ulaşım imkanı sunmaktadır. Zira Türk firmaları bu bölgelerde büyük çalışma tecrübesine sahipler."