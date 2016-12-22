Başbakan Yıldırım'ın Bursa programı ertelendi
Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Bursa - İzmir - İstanbul otobanının İznik ile Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümünün açılışını yapmak için Bursa'ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın 28-29 Aralık'taki Bursa programı ertelendi.
- İHA
Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Başbakan Yıldırım'ın programının Ocak ayı içerisinde kesin olmayan bir tarihe ertelendiğini belirterek açılışın Başbakan tarafından yapılacağını belirtti. Başbakan Yıldırım'ın devam eden Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'daki hareketlilik ve yoğun diplomasi trafiği nedeniyle programı ertelediği öğrenildi.,
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