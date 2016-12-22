Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım'ın Bursa programı ertelendi

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Bursa - İzmir - İstanbul otobanının İznik ile Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümünün açılışını yapmak için Bursa'ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın 28-29 Aralık'taki Bursa programı ertelendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Başbakan Yıldırım'ın programının Ocak ayı içerisinde kesin olmayan bir tarihe ertelendiğini belirterek açılışın Başbakan tarafından yapılacağını belirtti. Başbakan Yıldırım'ın devam eden Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'daki hareketlilik ve yoğun diplomasi trafiği nedeniyle programı ertelediği öğrenildi.,

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bungi jumping yapan adamın feci sonu

Bungi jumping yapan adamın feci sonu

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA