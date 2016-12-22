Başbakan Yıldırım'ın Bursa programı ertelendi Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Bursa - İzmir - İstanbul otobanının İznik ile Bursa arasındaki 25 kilometrelik bölümünün açılışını yapmak için Bursa'ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın 28-29 Aralık'taki Bursa programı ertelendi.