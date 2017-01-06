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Başbakan Yıldırım'ın milletvekilleriyle istişare toplantıları tamamlandı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa değişikliğine ilişkin AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirdiği görüşmeler tamamlandı.

  • AA
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Yıldırım, önceki gün, dün ve bugün milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde gruplar halinde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın, milletvekilleriyle, gelecek günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme ve istişareler, bugünkü toplantıyla sona erdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

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