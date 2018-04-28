Başbakan’dan Gül mesajı: AK Parti’nin bir geleneği var

Başbakan Yıldırım, 24 TV, CNN Türk, A Haber ve Habertürk’ün İzmir’de Alsancak Garı’ndan yapılan ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:

-GÜL’ÜN ADAYLIĞI: Bize ne ya, biz işimize bakalım. Hakkı var değil mi? Aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı? Adaysa buyurur çıkar. Milletin işi gücü var. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.

- ERDOĞAN’IN FEDAKARLIĞI: Abdullah Bey’in başından beri gelip, ‘Ben partimin emrindeyim, bana partim ne görev veriyorsa ona hazırım’ demesini beklerdim. AK Parti’de gelenek böyledir. Cumhurbaşkanı seçiminde, esasında Cumhurbaşkanımız, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir şey yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, ‘Ben partimi bırakmam. Partim daha önemli, burada yapacak çok iş var. Abdullah Bey olsun’ diye büyük fedakarlık yaptı. Bugün onları hatırlama günüdür ama bence başka yere savruldu gitti. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok mu

- SAADET PARTİSİ: Bugünkü Saadet Partisi’nin rahmetli Necmettin Erbakan’dan gelen misyonuyla alakası var mı? Tabana saygım var, taraftara saygım var, 28 Şubat’ta rahmetli Erbakan’ın devrilmesi için her türlü oyunun içine girenleri siz ödüllendirirseniz, bir de ‘Erbakan Ödülleri’ diye adını koyarsanız onun kemiklerini sızlatırsınız.

- FETÖ PROJESİ: (Muhalefetin ittifak arayışının arkasında bir üst akıl mı var?) Hiç şüpheniz olmasın, FETÖ. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. 15 Temmuz’dan beri kıvranıyor, nasıl toparlanırım, atağa geçerim bunun gayesi içinde. Ona müdahil olan bazı dış örgütler var, içeride de belirli bir alan buluyorlar. Bu şekilde bir faaliyet var. Buradaki oluşumun amacı Türkiye’yi daha iyi noktalara götürmek, Türkiye’nin güçlenmesi, sorunlarını tamamen halletmesi falan değil. Amaç, AK Parti özellikle Erdoğan’ın olmadığı bir yönetim şekli olsun.

- FETÖ’NÜN BELİ KIRILDI: Bir kere bu işin beli kırıldı inşallah ama bu belayı başımıza saranlar vazgeçmiş değiller. Bütün birçok ülke var, bunlara karşı niye duyarsız davranıyorlar, Fetullah Gülen’in terörist başının verilmemesinin veya hiçbir hukuki süreç başlatılmamasını nasıl izah edecek bize Amerika, adamlar orada istedikleri gibi propagandalarını yapıyorlar.

- MHP İLE İTTİFAK: MHP ile ittifakımızın çerçevesi belli, cumhurbaşkanı adayımız ortak. Cumhurbaşkanlığı için kampanya yapacağız. Burada ayrı bir dil olmaz. Zaten adayımızı müşterek belirlemişiz. Cumhurbaşkanımızı destekleyecek onun seçilmesi için canla başla hem onlar hem biz çalışacağız. MHP ile bizim söylemimiz arasında çok fark yok. Onlar da üniter yapıyı, tek bayrağı, tek milleti, tek vatanı savunuyor. Aynı değerleri savunuyoruz.

-BEDELİNİ ÖDERLER: Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz’u aklından çıkarmasın. Bu kadar açık yani. Maceracılar her zaman olabilir. Çılgınlığın mevzuatı yok, yazılmadı. Çılgınlık yapan bedelini öder, bu kadar basit.

-VEKİL TRANSFERİ: Ana muhalefet partisinin vaziyeti yürekler acısı, darmadağınık, 15 milletvekili olayı, ne kadar itici, aşağılayıcı bir şey. İnsanların yüzlerindeki halini görseniz ağlıyor, ne kadar isteksiz gönülsüz oluyor. İzmirliler’e soruyorum; sizin verdiğiniz oyla seçtiğiniz arkadaş gidip başkasına buyur senin olsun deme hakkı olur mu. Bu kadar seçmene saygısızlık olur mu? Milletvekillerinin bir onuru var.

- VEKİL ADAYLIĞI: Başvuracağım, prensip olarak milletvekillerimizin tamamı doğal adaydır.

-HEDEF İLK TURDA BİTİRMEK: Biz seçime her an hazır bir partiyiz. Daha çok gayret edeceğiz,olabildiğince oy oranımızı yükselteceğiz. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Türkiye’nin önünde yeni bir dönem açılıyor. Bizim hedefimiz ilk turda seçimi halletmek, milleti ikinci tura yormaya lüzum yok.