Başbakanı Binali Yıldırım: Fırat’ın Doğusu-Batısı olmaz sınırda terör kalmayacak

Başbakanı Binali Yıldırım, terör örgütü PKK/YPG’nin ortadan kaldırılması konusunda “Fırat’ın doğusu-batısı” diye bir pazarlığın asla olmayacağını, ancak ABD’nin örgütü Münbiç’ten çekmesinin bir ‘adım’ olacağını söyledi. Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken, ikili görüşmelerini, ABD ile kurulacak üçlü mekanizmayı ve beklentilerini anlattı:

- Irak’a yeni boru hattı: “Irak Başbakanı her alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu bir kez daha ifade etti. Yeni bir sınır kapısı açılması ve Musul’un batısından geçecek yeni bir petrol boru hattı inşa etmek konusunda mutabık kaldık. İkili ticareti ve enerjide işbirliğini arttıracağız. Yakında enerji bakanları Türkiye’ye gelecek.”

- Kandil’e operasyonu biz yaparız: “Türkiye’nin hem Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı, hem de Suriye’de PYD/YPG’ye karşı mücadelesinde, Afrin operasyonunda haklı olduğunu ifade etti. Kandil’de veya başka yerlerde mücadelemizi kendimiz yapabiliriz, bu kapasitemiz var. Irak’ın da herhangi bir itirazı yok.”

- ABD ile üçlü mekanizma: “ABD ile mekanizma 3’lü olacak. Savunma ve Dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat başkanları da kendi aralarında yakın çalışacaklar. Amacımız; sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak ve sınır güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara izin vermemek. Sadece bununla sınırlı değil; ABD ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep olan konuları bir bütün halinde ele alınacak, FETÖ var, bazı davalar var…”

- İsim değişikliği kabul edilmez: “Diğer yandan Suriye alanında da şunun olmaması lazım; PKK’nın Kuzey Irak’ta yapmaya çalıştığı sözde bir terör devleti kurma hevesinin, başka bir isimle Suriye’de gerçekleşmemesi lazım. Menbiç ve diğer bölümlerle ilgili çalışmalar, önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmelerde bir noktaya gelecek. Bizim duruşumuz çok net, kararlılığımızda herhangi bir tereddüt yok.”

- Münbiç bir adım olur: “Mümbiç’ten PKK’nın çıkması bir adımdır. Üstelik onların verdiği bir sözdür. Ama bizim ne Irak ne de Suriye’de Türkiye’ye karşı bir terör oluşumuna asla müsamahamız olmaz. Bunun Fırat’ın doğusu-batısı diye bir pazarlığı da olmaz. Nereye giderseler gitsinler, askerimiz enselerinde olacak. Ne zamana kadar; ‘artık terör yoktur, bizim terörle işimiz yoktur. Türkiye’ye herhangi bir zarar verecek değiliz’ dedikleri zaman. Ama PKK bir çok ülkede terör örgütü olarak tanındı, şimdi bir taktik yapıyorlar, ‘demokratik oluşum’ filan... Yersen... Biz bunları biliyoruz, hangi kılığa girerlerse girsinler bunlar sızma terörist.”

- Osmanlı Tokadı teröre atılıyor: “Tokat durup dururken atılmaz. Bir nedeni varsa atılır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kastettiği; biz hiçbir ülkeyle savaş yapmıyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Onlara da gereken tokadı vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Durup dururken, bize değmeyen bir ülke ile hasmane tutum içine girmemiz söz konusu değil.”