Başka Türkiye yok seferberliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında “yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun” çağrısına tüm Türkiye tek yürek olarak destek verdi. Kuyumcu ve döviz bürolarının yolunu tutan vatandaşlar yatırımlarını TL’ye çevirerek hükümete yanında olduklarının mesajını verdi. Çok sayıda vatandaş elindeki döviz ve altınları bozdururken esnaflar ise makbuzla gelene ekmekten balığa, traştan kuru temizlemeye kadar çok sayıda ürün ve hizmeti bedavadan veriyor. Altın ve doları olmayan bir vatandaş ise 30 bin TL’lik kamyonunu devlete bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

YİNE VEFALILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu üyeleri de destek verdi. Şehit ve gazi yakınları ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için döviz ve altınlarını bozdurarak Türkiye’ye yine vefalarını gösterdi. Kayseri Develi Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Aydoğdu, “Sebzecilik yaptığım iki aracımdan birini devletime bağışlamaya karar verdim, aileme de sordum ailemde ’millet canını verdi biz iki arabamızdan birini versek hiç kıymeti olmaz’ dedi ve 30 bin TL değerindeki aracımızı bağışlamaya karar verdik. Bizim arabamız, atımız, paramız olsa ne olur olmasa ne olur. Şu anda ülkemizdeki Suriyelileri görüyorsunuz onların da parası vardı, altını vardı ama şu anda ülkeleri yok. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

TOPLUCA BOZDURDULAR

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve beraberindeki AHİD üyeleri, “Ülkene sahip çık, dövizini-altınını bozdur” sloganıyla, Ankara’nın Ulus semtindeki Anafartalar Caddesi’nde buluşarak, döviz ve altınlarını bozdurup “Dolara hayır TL’ye evet” dövizleri açtılar.

BAŞKA ÜLKEMİZ YOK

Kalabalıktan bir başka vatandaş ise “Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Suriye gibi olmak istemiyorsanız, ülkenize sahip çıkın. Gün birlik günü, siyaset yapma günü değil. Ben de döviz bozdurdum. Herkes ne kadarı varsa, üç-beş herkes bozdursun” dedi.

YÜZDE 80’İ BULDU

Çağrının ardından Nevşehir’de döviz bozduranların oranı yüzde 80 arttı. Vatandaşların dövizlerini bozdurmak için adeta sıraya girdiklerini belirten döviz bürosu yetkilileri “Cumhurbaşkanımız yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun çağrısından sonra özellikle Nevşehir halkımız çok ciddi anlamda dövizlerini bozdurmaya başladı. Yastık altındaki tüm dövizlerini getirmeye başladı. Dolar alış ve satışı kıyasladığımız zaman halkımız yüzde 80 oranında dolarlarını bozduruyor.’’ dedi.

FİŞİ GETİR BALIĞI GÖTÜR

Balıkçı Emin Aksoy “Başkanımızın çağrısına uyup ülkemize yardımcı olmak istiyoruz” diyerek 100 dolar bozdurup fişini gösterene 1 kilo alabalık hediye edeceğini söyledi.

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