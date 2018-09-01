Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ile ilgili sıkıntıyı Kırgızistan yaşamasın istiyoruz
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da yüksek düzeyli iş birliği toplantısı öncesinde konuştu. Başkan Erdoğan, '15 Temmuz ile ilgili sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "FETÖ'nün Kırgızistan'da mevcudiyetini sürdürüyor olması gelecekle ilgili 15 Temmuz ile ilgili sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu iki ülke arasında gündemden çıkararak olumlu gündeme odaklanmak iki ülke yararına faydalı olacaktır. Kırgızistan'a eğitim kültür kalkınma desteğini sürdüreceğiz." dedi.
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