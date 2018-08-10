Başkan Erdoğan: Endişe etmeyin dolar molar bizim yollarımızı kesmez

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin" diyen Erdoğan, vatandaşlara yastık altındaki altın ve dövizlerini bozdurma çağrısını yineledi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yastık altındaki dövizleri, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verelim.

Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

'BİZİM SORUMLULUĞUMUZ HANS'A DEĞİL, AHMET'E'

Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluğumuz Corç'a, Hans'a değil, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya. Bizim size sorumluluğumuz var.

Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.

'OLUMSUZ İHTİMALLERE KARŞI DA HAZIRLIKLARIMIZ VAR'

Olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin, bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz.

Türkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankacılık sisteminde, ne üretimde ve ne de istihdamda bir sıkıntı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu ortada. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet böyle şeylerden mi korkacak?

Bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur.