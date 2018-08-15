Başkan Erdoğan bugün Merkel ile yarın Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın bugün Avrupa liderlerinden gelen talepler üzerine kritik telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini ifade etti. Erdoğan, bu kapsamda bugün Almanya Başbakanı Merkel ile yarın ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.