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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.

  • AA
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Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için aday belirleme süreci tamamlandı.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, Erdoğan'ın genel başkanlık adaylığı için 1457 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.

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