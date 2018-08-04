Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan: Artık bu ülkede inanç ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak

Başkan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Artık bu ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Düşünce özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancını yaşayacak. Bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA