Başkan Erdoğan: Artık bu ülkede inanç ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak Başkan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Artık bu ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Düşünce özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancını yaşayacak. Bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak' dedi.