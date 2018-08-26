Başkan Erdoğan: Mesele Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, siyasetten diplomasiye, ekonomiden teknolojiye topyekûn güçlü olmak gerektiğini belirtti.

Aksi durumda, bu millete ne bu coğrafyada ne de dünyada bir gün bile yaşama hakkı vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Üzerimize nasıl böyle kargalar var ya leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını siz de görüyorsunuz. İçimizdeki bazı gafiller sanki meseleyi Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti meselesi gibi görüyor. Hayır, mesele Türkiye meselesidir. Mesele milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir." dedi.