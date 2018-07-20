Başkan Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodon ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu.

Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Başkan Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon'un, ikili iş birliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.